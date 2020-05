BOMBEIROS RECEBEM DUAS VIATURAS PARA SALVAR VIDAS E COMBATER INCÊNDIOS URBANOS

Chegou na manhã desta segunda-feira (18) duas viaturas que reforçarão o Pelotão de Bombeiros de Humaitá. Agora a o destacamento poderá atuar com uma ambulância semi UTI para resgates de acidentados ou feridos, além de um caminhão de combate à INCÊNDIOS na zona urbana. Para o comandante, Ten. PMBO JULIO ARAÚJO as viaturas darão mais qualidade aos regates, e agilidade nós INCÊNDIOS dentro da cidade, o comandante agradeceu ao comando geral e ao prefeito do município, junto com o secretário de saúde Cleomar Scandolara.

O prefeito Herivaneo Seixas agradeceu ao comando dos Bombeiros em Manaus, ao governo do estado e aos bombeiros que atuam no município. “Quando vejo nossos BOMBEIROS recebendo reforço fico ainda mais orgulhoso de ver que minha ação de solicitar e implantar os Bombeiros em nossa cidade, deu certo é nos garante mais proteção aos INCÊNDIOS que por ventura ocorram em nossa cidade!” Comemorou o prefeito ao participar da entrega das viaturas no terminal rodoviário.