BOMBEIROS EVITAM INCÊNDIO DURANTE A MADRUGADA EM HUMAITÁ

O fato ocorreu por volta das 04h30 desta madrugada, na rua S/1 no bairro de Novo Centenário, bem próximo a residencia do vice-prefeito Rademacker Chaves.

Bombeiros de Humaitá foram acionados através de uma ligação celular, pedindo socorro. Após informados uma equipe de bombeiros de plantão chegaram ao local em que estava ocorrendo o incêndio. No local funciona uma marcenaria e graças a chegada do caminhão especial para o combate aos incêndios urbanos, o fogo foi controlado e os prejuízos minimizados, com a eficiência prestada pela equipe plantonista.

Fica aqui os parabéns a toda a equipe pelo belo trabalho, que certificou a importância de termos nossos Bombeiros sempre alertas no município.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ