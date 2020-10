Bombeiros e familiares encontram jovem que disse que ia pular da ponte

Os familiares disseram que o jovem após uma briga com a esposa saiu de casa afirmando que ia se jogar do local, mas por bem, não pulou

PORTO VELHO-RO: – Agentes do Corpo de Bombeiros e policiais militares foram chamados até a Ponte do Rio Madeira, na madrugada desta sexta 30, munidos da informação de que um jovem de 23 anos havia brigado com a esposa e iria se jogar da Ponte.

As primeiras informações davam conta de que o rapaz teria pulado da ponte. Nas buscas feitas pelas redondezas os bombeiros encontram a motocicleta do rapaz estacionada e o jovem chorando nas margens do rio.

O homem foi acolhido pelos familiares e bombeiros e foi levado para casa.

Fonte: Portal Rondonoticias