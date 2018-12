BOMBA! REELEIÇÃO DO VEREADOR PAIZINHO É ANULADA POR DESEMBARGADOR, E DETERMINA ‘NOVA ELEIÇÃO’ NO LEGISLATIVO DE HUMAITÁ

Os vereadores Alexandre Perote, John Auler e Lei Siqueira, através do advogado Wilisvan Moura Strege, impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar reivindicando a anulação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Humaitá, em que o atual vereador presidente, Humberto Neves Garcia (Paizinho) havia antecipado e conquistado a sua reeleição para um ‘novo’ biênio (2019 a 2020) de forma irregular. O desembargador do tribunal de justiça do Amazonas Délcio Luís dos Santos, despachou decisão liminar, acatando o pedido formulado, pelos impetrantes, anulando a reeleição do vereador Paizinho na tarde deste dia 14 de dezembro.

A notícia chega como uma “Bomba” em um momento festivo uma vez que, na data de hoje (14) o Legislativo Municipal celebrará nesta noite de sexta-feira a entrega de título de honra ao mérito e de cidadão humaitaense, a diversos escolhidos por nossos nobres Edis. A repercussão desta decisão favorável a anulação da eleição da mesa diretora, deve ecoar no mundo político local, provocando abertura de ‘novas’ negociações para a escolha de outro possível presidente, que deve ocorrer, ainda este ano.

ELEIÇÃO SUSPEITA

Em todo processo político que envolve decisões de interesse legislativo, a eleição da câmara de vereadores, é sempre uma disputa acirrada, que mesmo estando acertada e combinadas entre os vereadores, tudo pode mudar de uma hora pra outra, até que haja de fato a escolha do ‘novo’ presidente. Foi o que aconteceu, na reeleição do então presidente, Humberto Neves Garcia que ao assumir seu primeiro biênio (2016 a 2018), teria acordado com seu grupo político, que não disputaria reeleição aos seus aliados, determinando assegurando a escolha pré-antecipada favorável ao também vereador Alexandre Perote que seria o “escolhido” do grupo, para o segundo biênio (2019 a 2020), o que não foi cumprido.

A presidência da Câmara de Humaitá, deve ser como um “doce de leite” aos que conseguem se tornar presidentes, são raros os que assumem o primeiro mandato, que abrem mão da mesa após dois anos, afrente da casa de leis. No caso do vereador Paizinho, o cargo deve ter sido tão bom que resolveu logo, antecipar a eleição, negociando de todas as formas sua permanência no cargo por mais dois anos, ou seja, dois biênios, é mole?

O vereador Alexandre Perote, foi derrotado pelo atual presidente, no cantar do galo, do dia da eleição, dando um golpe traiçoeiro em seu aliado, que havia votado e confiado, contando se tornar presidente no segundo biênio, o que acabou não ocorrendo. Alexandre Perote, não aceitou a traição e se preparou com documentos, e argumentos amparados em lei, para suplantar uma “nova” oportunidade de disputar novamente a eleição da presidência, desta vez contando com mais aliados, agregando votos futuros, para tentar reaver a promessa do grupo em torna-lo presidente. Veja na íntegra a decisão do Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, proferida no início da tarde desta sexta-feira (14) em Manaus.

