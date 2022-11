Bomba de última hora sobre lesão de Neymar na Copa do Mundo ‘choca’ torcedores na web

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar que ocorreu na última quinta-feira (24), com a vitória por 2 a 0 diante da Sérvia, com gols de Richarlison. Diante disso, o departamento médico voltou as atenções para a recuperação do craque visando o retorno mais rápido para a competição.

Após as primeiras 48 horas de tratamento na lesão sofrida trouxeram boas notícias para os torcedores sobre o retorno de Neymar aos gramados. De acordo com a avaliação média, e do próprio jogador, após o cumprimento da primeira etapa do tratamento dá esperanças de que o craque fique a disposição de Tite para o confronto diante de Camarões, o último da fase de grupos, marcado para a próxima sexta-feira (2), conforme informações do portal O Globo.

Apesar de ainda não ser uma certeza, existem indícios que ocorrendo tudo como o esperado o período para retorno será o prazo mínimo, que é de uma semana. O atacante utilizou as redes sociais para publicar uma foto da região e um pouco do tratamento em clima de otimismo, onde legendou com: “Boraaaa”.