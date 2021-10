BOLSONARO SANCIONA AUXÍLIO BRASIL NO VALOR DE R$ 300,00

Com essa medida o Bolsa Família deixa de existir para se tornar o Auxilio Brasil. O presidente assinou agora pouco em Brasilia.

O texto autoriza a criação de programas de transferência de renda para enfrentamento da pobreza e da extrema pobreza, tendo como medida compensatória proposições legislativas ainda em tramitação, como é o caso do projeto de alteração do Imposto de Renda e da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que parcela o pagamento de precatórios (dívidas do governo com sentença judicial definitiva).

Na prática, a nova redação da LDO permite a criação do programa antes que os recursos para custeá-lo tenham fonte certa.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ