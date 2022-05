Bolsonaro responde Anitta sobre Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu na noite de 3ª feira (3.mai.2022) a publicação feita no Twitter por Anitta sobre a Amazônia. A cantora, ao revelar uma conversa com o ator Leonardo DiCaprio, disse que o artista norte-americano sabe mais sobre a importância da floresta do que Bolsonaro.

O chefe do Executivo, também pela rede social, declarou que “ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo”.

Bolsonaro começa o texto escrevendo: “Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, Anitta, é o sonho de todo adolescente”. E completa: “Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo”.

Em seguida, Bolsonaro falou sobre preservar a Amazônia e sobre a participação de jovens nas eleições, outro ponto citado por Anitta em sua publicação. DiCaprio apelou que os brasileiros de 16 e 17 anos tirem o título para votar em outubro.

“Temos a matriz energética mais limpa entre os países do G20 e mantemos mais de 60% da nossa vegetação nativa intacta. Ninguém preserva mais que nós! Talvez o Leo não saiba disso”, escreveu Bolsonaro.

“Que bom que concordam comigo sobre incluir os jovens nas decisões dos rumos do país. Certamente também concordam que aqueles que escolhem o caminho do mal, do homicídio, do estupro, também são maduros para responder pelos seus atos”, continuou, referindo-se a discussão sobre a redução da maioridade penal.

“Espero que a Anita [sic] tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar Leo a abrir mão de seus jatinhos e iate. Esses veículos soltam mais CO2 na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês. Antes de sair dando lição, é preciso dar o exemplo.”