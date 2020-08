Bolsonaro não irá apoiar ninguém nas eleições municipais no 1º turno

O presidente Bolsonaro (sem partido) disse hoje, em sua conta oficial no Facebook, que não pretende se envolver na disputa em primeiro turno das eleições municipais. “Não pretendo participar das eleições municipais no 1º turno”,

ELEIÇÕES MUNICIPAIS:

Decidi não participar, no 1° turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil.

Tenho muito trabalho na presidência e, tal atividade, tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia.

Por outro lado continuamos viabilizar a criação do Aliança. Em comum acordo tenho conversado com 3 outros partidos para o caso de não se concretizar a tempo o Aliança.

Nessa segunda hipótese, de ambos os lados, se impõe condições para essa filiação. Isso também decidi que somente poderia acontecer em 2021.

Boa sorte a todos os candidatos e, principalmente, aos eleitores nessas escolhas.

Presidente JAIR BOLSONARO.