Bolsonaro chama Omar Aziz de “anta amazônica”

Em publicação nas redes sociais, senador respondeu fala do presidente: “CPI não tem anta, tem onça”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o senador Omar Aziz (PSD-AM) de “anta amazônica” nesta 2ª feira (19.jul.2021) durante conversa com apoiadores no Palácio do Planalto sobre denúncias contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, envolvendo a compra de vacinas Coronavac.

Omar Aziz diz que o cercadinho de Bolsonaro esta cada dia menor!

“Presidente, macaco Guariba, tem medo da Onça, e aqui no Amazonas, a Onça reina na floresta”.