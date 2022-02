Boletim da covid no Amazonas traz 7 mortes e 2,6 mil novos contágios

Das mortes, cinco foram em Manaus, que também ficou com a grande maioria dos novos infectados: 2.158

De ontem para hoje (10), sete pessoas morreram em decorrência do covid e mais 2.663 foram testadas com a doença no Amazonas.

Das mortes, cinco foram em Manaus, que também ficou com a grande maioria dos novos infectados: 2.158.

As demais vítimas fatais são de Amaturá e Nhamundá, e os novos contagiados, distribuídos em 41 municípios.

Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-AM), via Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).

Conforme o boletim, das 7 mortes, três foram no dia 9 e os demais em datas anteriores, não divulgadas. Com isso, o estado chegou a 14.052 vidas perdidas para a covid.

Havia na manhã deste dia 10, em todo o estado, 335 internados com covid. Dos quais, 254 em Manaus.

Os leitos de UTI tinham 104 pacientes.