BOAS NOTÍCIAS DOS PORTOS DE HUMAITÁ, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E JUTAÍ

O Porto de Humaitá/AM será restituído aos humaitaenses nos próximos dias. O requerimento que fizemos, atendendo à solicitação do prefeito Dedei Lobo, surtiu os efeitos desejados e nos próximos dias à população de Humaitá poderá utilizar o porto de forma plena. Continuamos trabalhando firmes pela população de Humaitá. Agradecemos ao ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) pelo esforço por nossa região.

A reconstrução do Porto de Manicoré/AM será licitada nos próximos dias, conforme a resposta do DNIT a um outro requerimento nosso. 2022 será o ano da construção e reconstrução dos portos amazonenses de Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Jutaí.

Loading...