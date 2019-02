BLITZ DO LEGISLATIVO – VEREADORES DE HUMAITA, FISCALIZAM MERCADAO MUNICIPAL

A câmara de vereadores do município de Humaitá está com uma ideia genial, o ‘novo presidente’ Alexandre Perote e demais vereadores, estão realizando visitas aos patrimônios públicos que precisam de reformas e atenção da prefeitura de Humaitá.

Alexandre Perote desde a tarde desta terça-feira (13), está realizando visitas em companhia de grande parte dos vereadores.

O *Projeto Blitz do Legislativo* que fiscaliza o trabalho público municipal, iniciou visitas pelo Hospital Geral do município na tarde ontem (13) e agora na manhã desta quarta, (14) visitou o Marcadao Municipal, que está apresentando rachaduras e vazamento de águas durante as chuvas na varanda externa do prédio.

Os nobres Edis estiveram em companhia dos representantes da Defesa Civil Municipal e do representante dos Bombeiros.

O Blitz do Legislativo chega em boa hora e em um bom momento, a população só tem a ganhar com esta ação dos nossos nobres Edis. blitz

Os trabalhadores do Mercadão Municipal ficaram surpresos com a visita, e afirmaram que, finalmente receberam a visita de seus representantes legisladores em seus ambiente de trabalho.

*”Sinceramente me surpreendi com a presença dos vereadores aqui no mercadão, tomara que está visita traga serviços importantes para todos nós, o mercadão deve permanecer bonito, pois aqui passa muita gente todos os dias”* Finalizou José Amâncio.

Ação dos vereadores, recebeu os parabéns do povo presente.

O presidente Alexandre Perote disse que este projeto é para colocar todos os vereadores nas ruas, pois como representantes do povo, fiscalizar e cobrar melhorias que atendam a coletividade é dever de todos. O vereador presidente disse ainda, que a população deve ajudar cobrando a visita ou sugerindo a fiscalização onde houver problemas de ordem pública municipal.

TEXTO: CHAGUINHA

*ACRITICA DE HUMAITÁ*