BISPO DIOCESANO DE HUMAITÁ TESTOU POSITIVO COVID-19

A noticia foi confirmada por nossa redação agora pouco. Nosso bispo Diocesano de Humaita DOM ANTÔNIO FONTENELLE está em tratamento domiciliar na capital de Rondônia.

Com o lockdonw decretado pelo governo do Amazonas por 15 dias atendendo a determinação da justiça, suspendendo o funcionamento de serviços não essenciais, como bares, ambiente de festas, etc.

A aglomeração de pessoas em espaço público em nossa cidade deve ser suspensa pela policia militar.

Dom Antônio Fontenelle passa bem, e ficará em tratamento na cidade de Porto Velho até recuperação.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ