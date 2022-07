Benefício Caminhoneiros-TAC: Cadastro – Quem tem direito – Pagamento “Saiba mais”

Benefício Emergencial devido aos transportadores autônomos de carga (caminhoneiros), instituído pela Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, para enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes.

O BEm-Caminhoneiro tem validade até dezembro/2022 e será pago em seis parcelas mensais, no valor de R$ 1.000,00 (cada), observado o limite global de recursos.

►Quem receberá o BEm-Caminhoneiro

Como se cadastrar no auxílio Caminhoneiro?

Receberão o BEm-Caminhoneiro-TAC os transportadores autônomos de carga, de acordo com o art. 2º da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até a data de 31 de maio de 2022.

O benefício somente será pago a quem estiver com a situação cadastral “Ativo” no RNTR-C e com CPF e CNH regulares.

Encaminhe outras dúvidas para: [email protected]

►Consulta no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C)

Consulta Pública de Transportadores – RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas

Como saber se tenho direito ao auxílio Caminhoneiro?

►Sou caminhoneiro. O que preciso fazer para receber o BEm-Caminhoneiro?

Como receber auxílio Caminhoneiro?

– Nessa primeira fase de cadastramento, não será necessária nenhuma ação.

►Como as informações dos caminhoneiros vão chegar até o Ministério do Trabalho e Previdência?

O Ministério da Infraestrutura (Minfra), por meio da ANTT, será responsável pelo fornecimento ao MTP da relação dos transportadores autônomos de cargas devidamente cadastrados no RNTR-C em 31 de maio de 2022.

O Minfra, por meio da ANTT, encaminhará mensalmente ao MTP a relação dos transportadores autônomos de cargas que se encontram na situação “Ativo” no RNTR-C.

A DATAPREV, empresa parceira tecnológica do Governo Federal, será responsável pela análise e processamento dos dados recebidos das bases indicadas pelo Minfra. O objetivo é identificar os profissionais elegíveis a receberem o benefício.

►Pagamentos – Cronograma inicial

O pagamento das duas primeiras parcelas de R$ 1.000,00 (cada) do BEm-Caminhoneiro aos transportadores autônomos de carga cadastrados no RNTR-C em 31 de maio de 2022 está previsto para o dia 09 de agosto de 2022.