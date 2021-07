Beneficiários do Auxílio Estadual ao Esporte no interior devem entrar em contato com a Faar até sexta (30/07)

Os profissionais e atletas residentes no interior do Amazonas considerados elegíveis para receber o Auxílio Estadual ao Esporte têm até esta sexta-feira (30/07) para entrar em contato com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), pelo número (92) 98532-4959, e confirmar o município em que moram. O objetivo da ação é reforçar a operacionalização de entrega dos cartões nos 20 municípios listados.

Com a conclusão dessa etapa na sexta-feira, a Faar dará início às entregas dos cartões para cada um dos 134 beneficiários que moram no interior. Assim, o Governo do Amazonas alcançará todos os contemplados com o Auxílio Estadual ao Esporte, apenas quatro meses após o anúncio feito pelo governador Wilson Lima da criação do benefício.

“O Auxílio Estadual tem sido um grande apoio aos profissionais do esporte do Amazonas afetados economicamente pela pandemia. E agora, na sexta-feira, finalizaremos mais uma etapa do programa de entrega dos cartões. Assim, o Governo do Amazonas, por meio da Faar, atenderá todo o estado com o Auxílio. Ainda temos toda uma logística para preparar, mas o que fica é o sentimento de missão cumprida”, celebra Jorge Oliveira, diretor-presidente da FAAR.

O valor do Auxílio Estadual ao Esporte é de R$ 600, pagos em três parcelas mensais de R$ 200. A primeira parcela do benefício é disponibilizada ao beneficiário 48 horas após o recebimento do cartão. Informações acerca do saldo, extrato e redes credenciadas podem ser consultadas por meio do app Avancard, disponível nas lojas de aplicativos oficiais de aparelhos celulares.

A lista completa dos beneficiários do Auxílio Estadual ao Esporte residentes no interior do Amazonas pode ser conferida por meio do link: http://www.faar.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/RELACAO-DE-CARTOES-DO-INTERIOR-DO-ESTADO-DO-AMAZONAS.pdf.

