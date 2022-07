Bem-Caminhoneiro: começa a ser pago dia 9 de agosto “Veja”

O Benefício Emergencial tem validade até dezembro/2022 e será pago em seis parcelas mensais, no valor de R$ 1 mil (cada)

Os motoristas dos transportes de carga autônomos começam a receber o benefício emergencial Bem-Caminhoneiro no próximo dia 9 de agosto. A primeira e a segunda parcelas do auxílio, previstos pela Emenda Constitucional nº 123, terão o valor de R$ 1 mil cada um, referentes aos meses de julho e agosto.

Terão direito a receber o Bem-Caminhoneiro os transportadores de carga autônomos devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022. Entre outras exigências, os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos. O benefício será pago para cada transportador autônomo independentemente da quantidade de veículos que possuir.

Os valores serão pagos em seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro de 2022, observado o limite global de recursos, previsto na Emenda. A previsão é de que o terceiro lote esteja disponível para pagamento no dia 24 de setembro e as demais parcelas nos dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro, conforme calendário:

