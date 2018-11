Belão destaca reeleição de Choy e benefícios a servidores da ALEAM

Em Moção de Parabenização, aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou, nesta quinta-feira (29), a reeleição do advogado Marco Aurélio Choy na presidência da seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM).

“Com grande satisfação, registramos a reeleição do doutor Marco Aurélio Choy para comandar a OAB-AM por mais um triênio, de 2019 a 2021, e temos certeza de que ele dará plena continuidade ao brilhante trabalho que realiza à frente da OAB”, disse o líder do PP na Aleam.

Da tribuna do Parlamento Estadual, Belão também destacou, além da recondução de Choy na direção da OAB-AM, a visita à Casa Legislativa da nova procuradora-geral de Justiça, Leda Mara, que é filha da diretora de Apoio da Aleam, Luzia Albuquerque. Mara visitou o Parlamento na companhia do ex-titular do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), Fábio Monteiro.

Ainda da tribuna, Belão parabenizou o presidente da Aleam, deputado David Almeida (PSB), pela reposição salarial dos servidores do Poder, em uma só parcela, retroativo de 18 meses, de janeiro de 2017 a agosto de 2018. “Com essa medida do presidente David, que merece os nossos elogios, os servidores terão um Natal bem melhor e mais feliz”, frisou o parlamentar.

Em seu discurso, Belão também parabenizou David pelo reajuste do Vale-Alimentação dos servidores, que ganharam aumento de R$ 100,00 em novembro e serão beneficiados com mais R$ 100,00 no Vale em janeiro de 2019.