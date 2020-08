BECO DO BACURÍ GANHARÁ CAMPO DE AREIA E CALÇADÃO PARA CAMINHADA NOTURNA

Moradores do Beco do Bacurí estão ganhando um ‘novo’ espaço de esporte, onde era o antigo “Campo do Colina”, que agora se transformará em um espaço esportivo com campo de areia iluminado. As obras estão sendo finalizadas pela secretaria de esportes com suporte da prefeitura municipal.

*“Aqui era um campo de pelada, era só poeira e agora está se transformando em um grande espaço esportivo onde poderemos realizar caminhadas, e jogar bola com os amigos. Esse campo de areia, era um sonho que hoje se torna realidade, todos nós aqui estamos muito contentes com este local comunitário! ”* Concluiu um morador do local.

A equipe de iluminação realizou a ligação da instalação elétrica dos refletores, e logo mais a noite poderá ser testado pelos moradores da comunidade. Segundo a secretaria de esportes, a entrega oficial será com um grande torneio de futebol de areia, a ser anunciado nos próximos dias. É notícia boa, é informação de verdade, compartilhe com os amigos, nós estamos em todas as plataformas digitais.

* BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*