BBB23: Larissa bate em Bruna e público pede expulsão; Cristian trai aliado

É, parece que depois do discurso de eliminação que Tadeu Schmidt fez na noite da última terça-feira (7) Cristian está se sentindo 100% à vontade para agir sorrateiramente no BBB23.

Para quem perdeu ou não se lembra, a fala do apresentador basicamente criticava esse esquema de grupos entre os participantes e provocava principalmente aqueles que não têm voz ativa e apenas seguem ordens nesse contexto.

Pois bem, ao longo da madrugada, o empresário não só continuou trocando informações de jogo com Bruna Griphao e Paula, entregando que Bruno Gaga está na mira do quarto fundo do mar, como contou para Amanda e Cara de Sapato o que Fred Nicácio viu de tão grave a respeito da médica enquanto estava no quarto secreto.

“Se eu te falar, tu guarda para ti? Vocês dois? Sabe o que é que vocês estavam conversando? Que vocês iam trocar de quarto. Quando a Bruninha chegou, lembra? Que ele disse que tem um negócio na mão e não sei o quê? É isso. É isso que ele tem na mão”, avisou.