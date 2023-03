BBB23: Após vencer Quarto Branco, Fred se declara para Larissa: “Minha gata”

Depois de vencer a dinâmica do Quarto Branco no BBB23, Fred aproveitou para passar um tempo com Larissa no Quarto do Líder. Enquanto o youtuber contava sua experiência durante a prova, ele resolveu se declarar para a sister e revelou que ela o ajudou a vencer o embate com Domitila.

“Uma das suas frases que estava rondando na minha cabeça é essa: ‘Resistência, vai resistir. Festa tu ganha de novo e tu vai ter outra’“, começou ele. O influenciador digital, então, beijou a personal trainer e continuou abrindo o coração para a morena.

“Você foi muito importante hoje, minha gata. Tanto aqui no Big Fone, viuvona na festa, mas lá na prova, principalmente. Sempre que tenho alguma coisa muito difícil eu fico reproduzindo frases das pessoas que eu amo, sabe?“, declarou.

Por fim, Fred confessou ser grato por ter a companhia de Larissa no reality show. “Ouço áudio antes de ir para o jogo, apresentação importante, alguma coisa decisiva na minha vida, reunião, mas, como não tenho mais essas pessoas, ainda bem que tenho você“, finalizou.