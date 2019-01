BBB19: POR DECISÃO JURÍDICA, VANDERSON É DESCLASSIFICADO

Imprimir página

POR BEATRIZ RODRIGUES

Na tarde desta quarta-feira (23), Vanderson foi desclassificado do BBB19 e já deixou o confinamento. O apresentador Tiago Leifert foi o responsável por comunicar os brothers.

“Por favor, prestem muita atenção. Por questões jurídicas o Vanderson teve que sair do confinamento e teve que ter contato com o mundo exterior. Por isso, ele foi desclassificado. O jogo segue para vocês, vida que segue na casa”, anunciou o apresentador.

Vanderson é investigado por uma acusação de estupro, agressão física e importunação ao pudor. Três mulheres registraram boletins de ocorrência contra o brother na delegacia do Rio Branco, no Acre.

Em nota, a Rede Globo informou: “A delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), no Rio de Janeiro, esteve na manhã desta quarta-feira, dia 23, nos Estúdios da Globo, e intimou o biólogo e coordenador educacional indígena, Vanderson, de 35 anos, a prestar depoimento em inquérito instaurado após denúncias feitas contra o participante”.

Por fim, a nota explica o que irá acontecer no jogo: “A saída de um candidato da casa resulta na sua desclassificação do BBB19. Vanderson não será substituído e o programa seguirá com 15 participantes. O apresentador Tiago Leifert anunciará a decisão na edição desta noite”.