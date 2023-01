BBB 23: Key Alves detona Bruna Griphao e Larissa: “Não sabem nem o alfabeto”.

O Big Brother Brasil 23 nem bem começou, mas já vem causando burburinhos dentro da casa mais vigiada do país. Na última terça-feira (17), Key Alves teve uma conversa sincera com Fred Nicácio e Gustavo, onde revelou que Larissa e Bruna Griphao estão a deixando incomodada.

Em meio os bonecos da academia, a jogadora de vôlei falou sobre as participantes. “Quem mais me incomoda, de verdade, é ela”, disse movimentando o boneco de Bruna. “Já essa aqui, juro por Deus, é uma coitada que anda com ela”, falou, se referindo a Larissa.

“Não consigo conversar com elas. As meninas não sabem nem o alfabeto pra conversar. Na prova, dançando tiktok. Aí vem tirar onda com a gente… Eu disse pra ele , se quiser, a gente vai nelas”, completou Key.

Durante a primeira Prova de Imunidade, que aconteceu no dia da estreia no programa, Bruna e Gustavo tiveram um pequeno desentendimento, o que teria gerado essa primeira impressão negativa, já que ele é dupla de Larissa.