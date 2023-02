BBB 23: Gustavo atende o Big Fone, é mandado para o paredão e indica outro participante para a berlinda: “Tenho que levar alguém comigo”

Diferente do que ocorreu no primeiro telefonema, dessa vez, quem atendesse o Big Fone iria direto para a berlinda

Durante a manhã de hoje, quinta-feira (9), os confinados no BBB 23 foram surpreendidos após o Big Fone tocar pela segunda semana seguida. Na primeira vez em que o telefone tocou, Tina atendeu e pôde escolher dois participantes para enfrentar a berlinda, com um deles sendo salvo por Paula, que havia comprado o Poder Coringa.

Entretanto, desta vez a situação foi diferente. Como já havia sido explicado para os internautas, através das redes sociais oficiais do reality show, quem atendesse o Big Fone estaria no paredão e poderia indicar outra pessoa para a berlinda, como um contragolpe.

Gustavo foi o mais rápido e conseguiu atender o telefone da casa mais vigiada do país. “Tenho que levar alguém comigo“, disse ele. Após muita tensão dos outros brothers, o cowboy decidiu indicar Bruno para disputar com ele a quarta berlinda do Big Brother Brasil 23. Vale ressaltar que, ainda de acordo com o que foi compartilhado nas redes sociais do programa, um dos indicados ao paredão pelo Big Fone pode se salvar.

🚨VEJA: Momento em que o Gustavo atende o Big Fone. #BBB23 pic.twitter.com/sQeR0SuAeB — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 9, 2023

Para que isso aconteça, tanto Gustavo quanto Gaga devem disputar a Prova do Líder, se não forem vetados por Gustavo, e ganhar a dinâmica, o que faria com que se salvassem automaticamente da berlinda. “Só há chance de sair do Paredão caso vença a Prova do Líder”, diz o portal Gshow, sobre a dinâmica.