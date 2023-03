BBB 23: Domitila fala mal de Larissa, expõe o motivo de querer eliminar sister e divide opiniões na web: “Falando da menina como pedaço de carne…”

Nesta quarta-feira (8), Domitila Barros apertou o botão e foi a escolhida para participar do Quarto Branco do BBB 23. Enquanto discute com Fred Desimpedidos, que participa da dinâmica com a modelo, a Miss explicou o motivo de querer eliminar Larissa, mas a sua fala acabou não pegando bem entre alguns telespectadores do reality.

“Se eu quisesse botar Larissa para fora… Eu iria ganhar botando a Larissa para fora em dois pontos”, começou Domitila. “Primeiro ponto: uma candidata a menos. Segundo ponto: se eu fosse uma pessoa ruim e que mudou, eu teria colocado a Larissa para fora só para ela poder ficar sozinha antes de você sair”, pontuou a modelo.

A Miss seguiu explicando o seu ponto de vista e seguiu falando sobre Larissa. “Pra, antes de você chegar lá, ela já ter lido todas as DMs dela, já ter vivido um pouco lá fora, sozinha”, continuou Domitila. “Olha os argumentos que você usa, Domitila”, disse Fred, rindo debochado.

Na web, os internautas ficaram com opiniões divididas. “Essa mulher de novo oferecendo a Larissa como se fosse um pedaço de carne. Domitila nunca consegue segurar a máscara por muito tempo”, pontuou um. “A Larissa trabalha, se sustenta, tem nada a ver há falando da menina como pedaço de carne”, falou outro. “Domitila sabe que a Larissa merece algo melhor que esse arrogante”, defendeu um terceiro. “Alguém sem filtro, sem ser personagem montado, é tudo de mara pra assistir”, explicou mais um.