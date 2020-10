Bayern de Munique 3 x 2 Borussia Dortmund: Bayern sofre no segundo tempo, mas bate Borussia e é campeão… de novo

Haaland até tentou mudar o destino da partida, mas foi substituído e permitiu que Kimmich, de novo, decidisse pelos bávaros

Foi difícil, o Borussia perdeu oportunidades de virar o jogo… mas o Bayern acabou campeão, após excelente primeiro tempo e contando com a estrela de Joshua Kimmich.

Depois de um começo equilibrado, não demorou muito para que os bávaros saíssem na frente: o time acertou um contra-ataque praticamente perfeito, com Tolisso abrindo o placar em jogada estranha, com azar de Hits, goleiro do Borussia. Logo depois, Davies acertou belíssimo cruzamento para Thomas Muller e parecia que o Bayern estava pronto para aplicar mais uma de suas tradicionais goleadas.

Entretanto, mesmo parecendo abatido, o Borussia aproveitou uma saída estranha de Pavard para recuperar a bola e numa tabelinha Reus – Haaland – Brandt, viu o meia-atacante marcar e diminuir a distância, com o jogo indo para o segundo tempo.

Aí sim, a Muralha Amarela começou a bombardear a defesa do Bayern, logo empatando com Haaland. Inspirado, o norueguês ia fazendo a diferença – perdeu outro gol, fez Hernández levar amarelo e fez outra boa jogada com Meunier -, até ser substituído por Lucien Favre…

O Borussia não atacou mais, viu o Bayern lentamente crescer na partida e fazer o gol da vitória com seu antigo carrasco Kimmich, em vacilo de Delaney e outro lance estranho de azar de Hits, com o meio-campista fazendo o gol caindo após boa defesa do goleiro.