Batida entre caminhão e ônibus na BR 251 deixa seis pessoas feridas

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente entre caminhão e ônibus na manhã desta terça-feira (4/10), na altura do km 509, na BR-251, entre Francisco Sá e Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus, com 42 passageiros, seguia de Alagoas para a cidade de Unaíe a carreta, com carga de cimento, seguia sentido Salinas quando bateram de frente.

Três equipes dos bombeiros estiveram no local para socorrer as vítimas. Seis pessoas ficaram feridas, sendo cinco passageiros do ônibus, com ferimentos leves, e o motorista da carreta, de 45 anos.

Ele foi conduzido à Santa Casa de Montes Claros para receber atendimento médico com trauma no tórax. Não se sabe o estado de saúde do condutor.

As causas do acidente ainda serão apuradas. Mas, uma chuva fina pode ter contribuído para a colisão.