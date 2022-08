Bastidores do fim: saiba o que definiu o término de Simone e Simaria

O fim da dupla sertaneja Simone e Simaria já era esperado pela imprensa e principalmente pelo mercado musical. Com o anuncio oficial, divulgado nesta quinta-feira (18), começou-se a especular o que levou ao fim definitivo das “coleguinhas”.

Segundo Léo Dias, o contrato com a Universal Music (feito em 2015), que era o maior empecilho para que a dupla fosse desfeita, possibilitou o fim. Não havia uma cláusula sobre a separação, apenas questões relacionadas a entregas de seus álbuns e a imagem da dupla. Apesar dos pesares, tudo foi resolvido nesta semana em uma reunião e os chefões da gravadora optaram pelo término definitivo do duo.

Criar um novo contrato, desta vez separadamente, seria dar um tiro no escuro. Os valores não seriam os mesmos e haveria uma perda financeira que nem Simone, nem Simaria estavam dispostas a arcar.

O clima entre as coleguinhas nos últimos meses não estava sendo nem um pouco leve e já tinha sobrado até para a família delas. Primeiro fora o vexame protagonizando por Simaria no dia três deste mês ao chegar pelos fundos da casa de festas para comemorar o aniversário de seu sobrinho. A ida de Simaria só foi exposta publicamente porque uma empresa de caricaturas que fazia ações durante o evento divulgou um vídeo da cantora nas redes sociais.

As irmãs se cumprimentaram brevemente, sem esboço de afeto e nem tiraram fotos juntas. Instantes depois da chegada de sua irmã, Simone foi embora da festa do filho repentinamente, deixando os convidados sem entender.

Ainda segundo Léo Dias mais recentemente Simaria proibiu a entrada de familiares em sua casa, em um condomínio de luxo em São Paulo. A proibição se estende a todos os familiares, inclusive à própria mãe.

A cantora teria decidido isso há 15 ou 20 dias. Desde que a briga com Simone se tornou pública, a sertaneja tem tido sérios problemas de relacionamento com os demais integrantes da família.