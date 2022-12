Base Arpão: dois homens são presos e mais de 17 quilos de drogas são apreendidos em abordagem a embarcação

Durante o cumprimento da Operação Hórus/Fronteira Mais Segura, policiais que atuam na Base Fluvial Arpão apreenderam mais de 17 quilos de drogas, durante abordagem a uma embarcação no município de Coari (a 367 quilômetros de Manaus). Dois homens foram presos na ação, ocorrida na segunda-feira (19/12) e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Conforme o relatório policial, durante abordagem a embarcação Puma, por volta das 21h30, a cadela policial Ágata, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), farejou uma mala contendo quatro tabletes de skunk. Logo após, foi localizada outra bolsa com mais quatro tabletes.

Seguindo as diligências, dois suspeitos foram identificados e foi realizada a prisão da dupla no local por tráfico de drogas. A droga apreendida contabilizou 17,256 quilos, e o prejuízo ao crime foi avaliado em R$ 258 mil.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia de Polícia da Base Arpão para os procedimentos cabíveis.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade que tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

FOTO: Divulgação/SSP-AM