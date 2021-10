BARES, CONVENIÊNCIAS E CASAS NOTURNAS DE SHOWS TERÃO MAIS UMA HORA DE FUNCIONAMENTO EM HUMAITÁ

O Comitê de crise COVID esteve reunido durante esta quinta feira no auditório da prefeitura para reavaliar novas medidas a serem flexibilizadas no decreto municipal.

Durante o encontro com diversos representantes de nossa sociedade, foram apresentados números positivos de queda do contágio do coronavírus em Humaitá.

Ficou decidido que casas noturnas, bares, lanches e conveniências, poderão ficar abertas até 1h da manha, com prazo de tolerância para o encerramento de meia hora.

O novo decreto com as novas medidas já foi divulgado.