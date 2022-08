Barcelona x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Barcelona e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Camp Nou, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo amistoso sobre a conscientização da ELA (Esclerose lateral amiotrófica), depois que o ex-goleiro do Barça Juan Carlos Unzue, que trabalhou anteriormente com o atual técnico do City, Pep Guardiola, foi diagnosticado com a doença. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O duelo marcará o retorno de Guardiola ao Camp Nou após seis anos. Na última vez que enfrentou o seu ex-clube na Espanha, o City foi derrotado por 4 a 0, pela fase de grupos da Champions League de 2016/17.

No momento, o Barcelona aparece na quinta posição do Campeonato Espanhol, com um empate (sem gols com o Rayo Vallecano) e uma vitória (sobre o Real Sociedad por 4 a 1).

Do outro lado, o Manchester City, atual campeão da Premier League, aparece na vice-liderança com sete pontos (dois a menos que o rival Arsenal). Até aqui, foram duas vitórias e um empate.

Veja mais informações sobre o jogo de angariação de fundos.

Prováveis escalações

Com a temporada já em andamento no futebol europeu, tanto Barça quanto City devem dosar suas forças de olho nos próximos compromissos: o time de Guardiola volta a campo no sábado (27), enquanto os Culés vão a campo no domingo (28).

Possível escalação do Barcelona: Pena; Garcia, Pique, Alba; Kessie, Gavi; Roberto, Torres, Pjanic, Dembele; Braithwaite.

Possível escalação do Manchester City: Ortega; Gomez, Stones, Dias, Lewis; Palmer, Phillips, Grealish; Foden, Alvarez, Mahrez.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados.

Man. City:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Barcelona x Manchester City DATA Quarta-feira, 23 de agosto de 2022 LOCAL Camp Nou – Barcelona, ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 0 Rayo Vallecano La Liga 13 de agosto de 2022 Real Sociedad 1 x 4 Barcelona La Liga 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Real Valladolid La Liga 28 de agosto de 2022 14h30 (de Brasília) Sevilla x Barcelona La Liga 3 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Manchester City

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 4 x 0 Bournemouth Premier League 13 de agosto de 2022 Newcastle 3 x 3 Manchester City Premier League 21 de agosto de 2022

Próximas partidas