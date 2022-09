Barcelona surpreende e encaminha venda de um dos seus principais jogadores para gigante europeu

Sob o comando de Xavi, o Barcelona parece ter recuperado a sua essência, estando novamente na briga pelo título da La Liga e quem sabe, por uma vaga na fase de mata-mata da UEFA Champions League.

As expectativas cresceram ainda mais sobre o time após as chegadas de nomes como Lewandowski, Raphinha e Koundé, que eram disputados por diversos grandes times do Velho Continente e acabaram optando por jogar no time catalão.

Todavia, a equipe pode acabar perdendo uma de suas estrelas no último dia da janela, já que apesar de ter encontrado soluções para obter mais receita, ainda vive crise financeira e precisa liberar espaço em sua folha salarial.

Barcelona perto de liberar Aubameyang

De acordo com apuração do jornalista Gerard Romero, o Barcelona está próximo de acertar a venda do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que tem um acordo verbal com o Chelsea e aguarda a resolução entre os clubes para definir o seu futuro.

As conversas avançaram após o atacante ser assaltado e agredido em sua própria casa, o que gerou um certo desconforto em sua estadia na cidade de Barcelona, que tende a terminar nas próximas horas.

Pelo Barcelona, Aubameyang disputou um total de 24 partidas, tendo marcado 13 gols e distribuido uma assistência. Segundo a fonte, o negócio deve render cerca de 23 milhões de euros (R$ 117,5 milhões) aos cofres do Barça, que contratou o atacante a custo zero na temporada passada.