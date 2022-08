Barcelona empresta zagueiro para modesto clube da Itália

O Barcelona anunciou o empréstimo do zagueiro Samuel Umtiti para a Lecce. O acordo não prevê uma opção de compra em definitivo do defensor pelo clube italiano. Com isso, o francês retorna à Catalunha em 2023.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Lecce irá bancar uma pequena parte do salário de Umtiti, o que não deve aliviar muito a folha salarial do Barça. Além disso, os culés irão receber um bônus a cada partida que o atleta participar.

Em janeiro, o Barcelona anunciou a renovação de contrato com o defensor até 2026. O jogador tinha vínculo com a equipe blaugrana até 2023, mas aceitou ampliar sua estadia na Catalunha recebendo a mesma quantia que receberia até o próximo ano.

A reestruturação contratual de Umtiti permitiu que o Barça conseguisse se movimentar com mais força na última janela de transferências de janeiro. Além disso, o atleta não está nos planos de Xavi para a temporada.