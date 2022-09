Barcelona define astro da Seleção Brasileira como substituto ideal de Busquets e vai ao mercado

Sergio Busquets não deve permanecer no Barcelona para a próxima temporada. O espanhol está em reta final de contrato e, conforme publicado pela imprensa espanhola, deve se juntar ao Inter Miami, clube que disputa a MLS.

Desta forma, resta ao Barcelona, ir em busca de um substituto que, de acordo com o Fichajes, pode ser brasileiro.

Isso porque, segundo a fonte, Bruno Guimarães, que vive grande fase com as cores do Newcastle, é a grande prioridade do Barcelona para 2023. O clube entende que o jogador está apto a chegar ao clube para assumir esta responsabilidade.

Bruno Guimarães

Bruno chegou ao Newcastle há menos de um ano, mas logo caiu nas graças da torcida. Na última temporada, foram 5 gols marcados nos 17 jogos em que disputou, além de uma assistência fornecida. Nessa, ainda não participou de gols.

Na carreira, além do Newcastle, Bruno Guimarães soma passagens de destaque por Lyon e Athletico Paranaense, além do Osasco Audax.

Fonte: Somos Fanaticos Brasil