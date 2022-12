Banco da Amazônia promove live sobre “O artista visual e o mercado” nesta quinta

“O artista visual e o mercado, este é o tema da live do próximo dia 22 de dezembro (quinta-feira), às 18h30 (horário/Manaus) com o artista visual amazonense Zeca Nazaré e o professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Paulo Simonetti.

A live tem o patrocínio do Banco da Amazônia e antecede a exposição “Meu Universo Visual” que acontece no período de 10 de janeiro a 17 de fevereiro, no Centro Cultural Banco da Amazônia, onde Zeca Nazaré estará expondo 20 obras, entre elas, duas em grande formato.

Os participantes da live, que será transmitida pelo canal do YouTube do Portal de Notícias RealTime1 (youtube. com/@realtime1noticias ), concorrerão a uma obra do artista.

A exposição “Meu Universo Visual”, uma realização da empresa amazonense Dabmailto:youtube.com/@realtime1noticiasacuri Produções, foi um dos projetos vencedores do Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2022.

Zeca Nazaré

Zeca Nazaré trabalha profissionalmente desde a década de 70 pelo mundo das artes visuais. É pintos, desenhista e artista gráfico. Seus trabalhos já foram apresentados em exposições coletivas e individuais em cidades brasileiras e também no exterior.

Participou da Bienal de São Paulo de 1976, onde expôs a instalação Projeto Aldeia, contendo paneiros indígenas com bananas que foram amadurecendo e sendo comidas pelos visitantes. Ilustrou capas de livros, cartazes para shows e peças de teatro. Por sua participação ativa no cenário das artes plásticas de Manaus, foi escolhido Artista Plástico do Ano em 1981.

Suas gravuras em serigrafia e litografia, produzidas na década de 90 pela Editora Yamagos Glatt, de São Paulo, estão em várias cidades brasileiras e do exterior. Em 2005 foi editado pela Universidade Federal do Amazonas, o livro “Zeca Nazaré – pintor, desenhista e artista gráfico”.

Nos últimos anos vem se dedicando também a reproduzir suas obras em grandes formatos, como painéis pintados à mão e em outros suportes como peças de vestuário o que amplia a visibilidade de seu “Universo Visual” para vários públicos.

Paulo Simonetti

Paulo Simonetti é professor da Faculdade de Artes da Universidade Federal do Amazonas e coordena o Curso de Artes Visuais do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) com atuação nos municípios Benjamin Constan, Envia e Manicoré.

Foi diretor do Centro de Artes da UFAM – e coordenador do Programa de Extensão Galeria de Artes da UFAM no período de 2015ª 2017. Atualmente lenciona as disciplinas de história da arte geral e do Brasil e orienta de iniciação cinetifica / PIBiC. É mestrando em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS/Ufam).