Um grande exemplo de que, as mulheres estão cada dia mais buscando seu espaço, para defender suas causas cada vez mais.

Taxada de sexo frágil, as mulheres modernas, não aceitam o rótulo e começam a dividir espaço onde os “homens” decidem por elas há centenas de anos.

O município de Lábrea faz história política no Amazonas e amplaca 40% do parlamento com mulheres de pulso forte! Parabéns as novas legisladores labrense.