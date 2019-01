Bancada feminina apoia candidatura de Josué Neto para a presidência da Aleam

A bancada feminina da próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) declarou apoio à candidatura do deputado estadual Josué Neto (PSD) para o biênio 2019-2020. A Casa contará a partir deste ano com um grupo formado por quatro mulheres, sendo três novas deputadas, eleitas em outubro do ano passado.

O apoio de 100% das deputadas a Josué demonstra que o parlamentar é o candidato que mais dá atenção às bandeiras de luta do público feminino, e que tem a confiança de um grupo com grande influência nas decisões de um Parlamento, formado pelas parlamentares: Alessandra Campêlo (MDB), Dra. Mayara Pinheiro (PP), Joana D’Arc (PR) e Therezinha Ruiz (PSDB).

Para o deputado, a declaração de apoio de todas as quatro mulheres que compõem o quadro de deputadas na Aleam é uma honra e a certeza de que projetos de grande relevância para o público ganharão maior espaço nas discussões da Casa Legislativa e irão beneficiar as mulheres amazonenses, principalmente em questões de igualdade e valorização.

“Caminhar junto com as colegas de Parlamento é uma honra e quero dizer que elas podem contar com meu apoio em uma futura gestão. Ter a confiança do público feminino é para mim algo muito importante, já que mesmo nos tempos atuais é preciso avançar em muitas pautas relacionadas a elas. As conquistas existem, mas ainda há grandes desafios”, disse o deputado.

Uma das preocupações da bancada feminina estadual é com o aumento do feminicídio no Estado. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), o crime contra as mulheres cresceu nos dois últimos anos. Em 2016 foram 10 mulheres assassinadas por questões de gênero, apenas por serem mulheres. Em 2017, o número subiu para 15.

Outro levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que o Amazonas é o terceiro estado do Brasil com maior proporção de casos de feminicídio a cada grupo de 100 mil mulheres residentes no Estado.

Declarações de votos

Uma das apoiadoras da candidatura de Josué, a deputada eleita Dra. Mayara, afirmou que caminha junto com o deputado por ele possuir experiência a frente do Parlamento, competência e dar a devida atenção a causas que beneficiam a juventude do Estado.

Joana D’Arc, deputada eleita e atual vereadora, também declarou que apoia Josué por confiar no seu trabalho e pelo respeito que ele sempre demonstrou à causa animal, da qual é defensora.

Por sua vez, Therezinha Ruiz afirmou ao declarar voto em Josué que sempre que esteve na Assembleia contou com o apoio do parlamentar em relação as suas demandas.

A deputada reeleita, Alessandra Campêlo disse que o candidato tem seu apoio e empenho em uma futura gestão por ser um deputado atuante e democrático.

No ano passado, a Aleam inaugurou a ‘Galeria das Deputadas’, um espaço para homenagear as mulheres parlamentares com fotos e resumo de suas biografias. Ao todo 14 ex-deputadas e a deputada Alessandra Campêlo têm seus quadros no local. A legislatura que inicia no próximo dia 1° de fevereiro é a legislatura que contará com o maior número de deputadas.