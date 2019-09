Balsa de travessia do Rio Madeira em Humaitá, opera com restrição de horários

A balsa de travessia do Rio Madeira na BR 230 em Humaitá, opera com restrição desde as primeiras horas da manhã deste domingo (25) o trabalho que normalmente funciona até as 24h00 está funcionando agora somente até as 21h00 de forma precária devido à seca do rio canal de deslocamento da balsa ocasionando dificuldade no deslocamento de um lado para o outro.

O movimento diário de Centenas de veículos e caminhões de cargas estão comprometidos a medida que as águas, baixem ainda mais o que ocasionará o aumento de filas enormes nos dois lados do rio.

Foi colocado uma draga para retirada de areia do canal da travessia mas a mesma trabalha com bastante restrição, ficando limitada, sem poder realizar a retirada da areia no canal de deslocamento da balsa. A travessia continua sendo realizada durante o dia mesmo que de forma lenta até que as águas voltem a subir.

Texto: Chaguinha/Acrítica de Humaitá