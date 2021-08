Balsa com alimentos vira no rio Madeira e carga é levada em Porto Velho

Acidente foi a cerca de 140 quilômetros da área urbana da capital de Rondônia. Embarcação teria batido em pedra, segundo morador.

Uma balsa carregada com alimentos virou no rio Madeira, nesta segunda-feira (9), no distrito Calama, a cerca de 140 quilômetros do perímetro urbano de Porto Velho.

Um morador da região contou à Rede Amazônica que o acidente foi perto de uma vila conhecida por Catarina.

“Parece que essa balsa tocou no pedral do rio e foi descendo. Eles (pilotos) foram tentando amenizar as coisas, mas não conseguiram”, diz.

Como a balsa ficou parcialmente virada na água, moradores da região se aproximaram em pequenos barcos e começaram a levar a carga.

A embarcação seguia de Porto Velho para Manaus e levava açúcar, óleo, e outros alimentos.

A Marinha do Brasil informou ao G1 que ” uma equipe de Inspeção Naval da Agência Fluvial de Humaitá foi direcionada ao local para prestar apoio e coletar informações sobre o ocorrido”. Comunicou ainda que as circunstâncias do acidente serão investigadas e “assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo”.

Fonte: G1