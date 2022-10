Balsa afunda e 14 estudantes morrem afogados após aula

Na quinta-feira (13), uma balsa que transportava alunos da escola para casa afundou no rio Mekong, Camboja. De acordo com o jornal The Mirror, 14 crianças morreram afogadas.

As vítimas tinham idades entre 11 e 14 anos e não usavam coletes salva-vidas no momento da tragédia. Somente dois estudantes e dois operadores de barcos sobreviveram após o naufrágio.

Esta é a época em que o rio cobre o orla da ilha de Chamroeun, onde a escola está localizada. Nas demais temporadas do ano, há pouca ou nenhuma água ao redor, de modo que as crianças não precisam usar a balsa.

O chefe de polícia da província informou que o responsável pelo naufrágio é o dono do barco, que o sobrecarregou e ainda não ofereceu coletes às crianças. Ele enfrentará a Justiça, conforme as autoridades locais.

Outros fatores que geraram a tragédia são as constantes chuvas na região. No instante do acidente, o barco estava a 50 metros da costa e foi alvejado pela chuva.

Foto: Divulgação

Com informações do Metrópoles*