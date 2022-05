Bailarina rebate críticas após beijo com Tierry: ‘Tranquila’

Carla Bruno, bailarina parceira de Tierry no “Dança dos Famosos”, desabafou nas redes sociais na noite deste domingo (15) e rebateu críticas após dar um beijão no cantor no palco do programa.

Ela justificou o momento ousado que protagonizou e disse que os dois fizeram uma brincadeira com a letra da música.

“A música fala ‘beijar, beijar, beijar’, vocês não acharam que a coreografia seria pulando amarelinha, né? E independente de resultado de competição, o que prevalece é a certeza de que só a gente sabe o real valor de entregar e concluir mais uma semana. É tanta coisa que ninguém faz ideia…”, disparou ela.

Ao final, ela deu a entender de que não gostou da avaliação dos jurados. “Sigo com a paz da consciência tranquila, e é isso. Deus sabe de todas as coisas sempre! Obrigada de coração a todas as pessoas lindas que torcem de verdade pra gente”, encerrou ela.