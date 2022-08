Azul ligará voos de Manaus a 23 destinos no Amazonas como Humaitá, Lábrea e Apuí “Veja”

A Azul anunciou no dia 20 o maior plano de expansão regional da história da aviação brasileira no Amazonas. Em parceria com os governos local e federal, a empresa planeja adicionar à sua malha aérea oito novos destinos no estado ainda no segundo semestre deste ano. As novas operações para Barcelos, Apuí, Eirunepé, Itacoatiara, Humaitá, Borba e Novo Aripuanã, terão seu início após a conclusão dos investimentos em infraestrutura aeroportuária. O anúncio foi feito na manhã de hoje em Manaus e Brasília, em encontro entre representantes da empresa, o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o Ministro do Turismo, Gilson Machado, e parlamentares da bancada amazonense.

São Gabriel da Cachoeira, cidade que a Azul havia anunciado interesse em operar, já tem data para receber voos da companhia. Os voos com destino à Manaus serão cumpridos três vezes por semana com as aeronaves brasileiras da Embraer, que comportam até 118 Clientes, a partir do dia 03 de agosto. As vendas para o novo destino da companhia começam hoje, assim como a comercialização de passagens aéreas para Parintins, que já conta com operação da Azul Conecta, e passará a ter operações com os aviões da Embraer a partir do dia 2 de agosto

Coari, Lábrea e Maués, outros destinos atendidos que despertam o interesse da Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, terão suas operações implementadas conectando Manaus até outubro, e a expectativa da empresa é oferecer melhores opções de horários e conectividade para esses voos. Com os novos destinos e a reativação de cidades, a Azul terá no Amazonas uma operação robusta e complexa, utilizando todos os tipos de aeronaves da frota, de nove a até 300 assentos, operando cerca de 27 voos diários a partir de Manaus e atendendo 23 destinos diretos desde a capital amazonense.