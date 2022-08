Axl Rose cumprimenta fãs em Manaus antes de shows do Guns N’ Roses no Brasil [VÍDEO]

Três dias antes do show do Guns N’ Roses em Manaus, capital do Amazonas, os integrantes desembarcaram na cidade e se hospedaram no Juma Ópera Hotel. No local, o vocalista e frontman da banda, Axl Rose, foi cumprimentar os fãs que aguardavam na porta do hotel.

O avião do grupo estadunidense de hard rock chegou em Manaus no período da tarde na última segunda, 29, e em seguida foram direto para o hotel. Vale lembrar que essa é a décima vinda do Guns N’ Roses ao Brasil. Após apresentação na capital do Amazonas, a banda fará uma série de shows no país, entre eles no Rock in Rio 2022.

Pela turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!, o primeiro show no Brasil acontece na próxima quinta, 1° de setembro de 2022, na Arena Amazônia. Além de Manaus (e do festival), os músicos se apresentam em Recife (04/09), Goiânia (11/09), Belo Horizonte (13/09), Ribeirão Preto (16/09), Florianópolis (18/09), Curitiba (21/09), São Paulo (24/09) e Porto Alegre (26/09).

A pré-venda exclusiva para o fã-clube começa em 11 de maio (quarta-feira), às 8h, no site do Balad App. Já as vendas online para o público geral começam no dia 12 de fevereiro (quinta-feira) às 8h, no site do Balad APP e, presencialmente, nas centrais Oba Ingressos dos shoppings Millenium e Manauara a partir das 10h.

Os preços do show do Guns N’ Roses em Manaus variam de R$ 230,00 a R$ 1.500,00. A classificação etária é de 14 anos.

Serviço

Show Guns N’ Roses em Manaus

Quando? 1º de setembro de 2022 (quinta-feira)

1º de setembro de 2022 (quinta-feira) Onde? Arena Amazônia — Avenida Constantino Nery, 5001 — Flores, Manaus

Arena Amazônia — Avenida Constantino Nery, 5001 — Flores, Manaus Que horas? Abertura dos portões: 16h / Show do Guns N’ Roses : 21h

Abertura dos portões: 16h / Show do : 21h Classificação Etária: 14 anos.

Ingressos:

Pré-Venda Fã Clube: 11 de maio (quarta-Feira), às 8h no www.baladapp.com.br