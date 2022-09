Avril Lavigne chega ao Brasil e brinca: ‘Finalmente posso dormir’

Avril Lavigne, de 37 anos, chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira. A cantora fará dois shows no país nesta semana: um em São Paulo, nesta quarta-feira, e outro no Rio de Janeiro, na sexta. Após a longa viagem, a artista brincou com os fãs, através do Instagram Stories, ao publicar uma foto da cama de seu quarto de hotel. “Finalmente posso dormir”, escreveu ela.

Em São Paulo, Avril embala o público com a turnê “Love Sux”, no Espaço Unimed, nesta quarta-feira. Na sexta-feira, ela é uma das atrações do palco Sunset, do Rock in Rio. As outras são Jão, Di Ferrero e Vitor Kely e 1985: a homenagem. No mesmo dia, no palco mundo, Green Day, Fall Out Boy e Capital Inicial se apresentam.