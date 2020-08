Aviões, supermotos, caminhões-tanque: os bens de traficantes apreendidos pela PF

A Justiça de Pernambuco determinou sequestro bens envolvendo de 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis (entre casas em áreas urbanas e rurais) de quatro quadrilhas responsáveis pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.

Também foram bloqueados R$ 100 milhões dos investigados por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.

Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira (18) pela Polícia Federal como parte da Operação Além-Mar, que teve a participação de 630 agentes e equipes do Comando de Operações Táticas da PF.

De acordo com os investigadores, a droga saía do Paraguai, entrava no Brasil e, através de portos brasileiros, era enviada a países europeus, como Holanda e Bélgica. Os entorpecentes seriam transportados dentro do território brasileiro em helicópteros.

De acordo com o último balanço divulgado pela PF, foram apreendidos 55 veículos, 3 Helicópteros, 2 Aeronaves, 52 HDs de computadores, 74 celulares e R$ 361 mil. Durante a operação que cumpriu 139 mandados de busca e apreensão, 27 pessoas foram presas.

Veja abaixo alguns dos bens atribuídos ao grupo que foram recuperados pelos agentes:

Operação contra grupos que enviavam drogas para Europa apreendeu de helicópteros a fazendas Foto: Divulgação – 18.ago.2020/ Polícia Federal

Caminhões apreendidos pela PF na Operação Além-Mar Foto: Divulgação – 18.ago.2020/ Polícia Federal

Helicóptero apreendido pela PF na operação contra o tráfico internacional de drogas nesta terça-feira (18) Foto: Divulgação – 18.ago.2020/ Polícia Federal

Moto BMW avaliada em R$ 76 mil apreendida pela PF Foto: Divulgação – 18.ago.2020/ PF

Avião apreendido pela PF era usado em esquema de transporte de drogas Foto: Divulgação – 18.ago.2020/ Polícia Federal