Avião com 324 quilos de cocaína é interceptado pela FAB e PF

Suspeita dos agentes é de que aeronave tenha vindo da Bolívia

Um avião que carregava 324 quilos de cocaína foi interceptado enquanto realizava um voo clandestino entre as cidades Machado D’Oeste, em Rondônia, e Colniza, no Mato Grosso. A interceptação foi realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A Polícia Federal informou que a FAB identificou que uma aeronave sem plano de voo havia entrado no espaço aéreo rondoniense. Por conta disso, os caças da Força Aérea passaram, então, a seguir o avião e determinaram que o piloto pousasse.

O avião, do modelo Cessna 182P, pousou em uma pista localizada no meio da floresta em Rondônia. Após revistarem a aeronave, os policiais encontraram 324 quilos de cocaína, em formato de tabletes, dentro de sacos. A droga foi apreendida e o piloto preso por tráfico internacional. A suspeita dos agentes é que a aeronave tenha vindo da Bolívia.

De acordo com a PF, a ação também teve o apoio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) de Mato Grosso. A corporação informou que a atividade “faz parte de esforço conjunto e integrado das forças envolvidas para a repressão a voos ilícitos de pequenas aeronaves carregadas com drogas oriundas dos países produtores vizinhos”.

Fonte: Pleno News