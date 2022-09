Avião atropela motocicleta durante pouso e mata duas pessoas; caso é investigado

Um acidente entre um avião da TAP Air Portugal e uma moto ocorrido na pista do aeroporto de Conacri, na República da Guiné, está sendo investigado por companhias de aviação, que buscam compreender a causa da colisão que resultou na morte de duas pessoas.

De acordo com a AirSpace África, o Airbus A320neo operava um voo entre Lisboa e Conacri quando o acidente ocorreu às 23h40 (hora local) no dia 2 de setembro. “O motorista identificado era um agente de segurança, funcionário de uma empresa encarregada de proteger as instalações do aeroporto”, informou a administração do aeroporto em nota oficial nas redes sociais.

Jornal português acusou TAP de reportar apenas uma morte após o acidente