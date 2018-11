AVENIDA TRANSAMAZONICA EM HUMAITÁ, RECEBE MICRO-CONCRETO ASFALTICO

O DNIT através de empresa AGO está realizando revitalização da Camada asfáltica da Avenida Transamazonica no município, segundo o engenheiro chefe do órgão em Humaitá Dr. José Airton Leite, os serviços serão aplicados em 1600m da rodovia no percurso da bola de entrada da cidade até as proximidades na entrada do Parque das Mangabeiras, o engenheiro disse a nossa redação, que esta micro-camada tem espessura de 2cm e tem por objetivo aumentar a durabilidade do asfalto da malha viária neste período de inverno amazônico, ele citou ainda que, este serviço faz parte do pacote de obras e recuperação da empresa responsável pelo trecho em Humaitá.

A micro-camada de concreto asfaltico já foi aplicado na BR 319 no trecho entre Porto Velho e Humaitá há dois anos atrás, e que os resultados estão muito bons até o momento. José Airton acrescentou que este serviço também será feito em Lábrea, e Apuí nos trechos em que estão asfaltados.

O município humaitaense terá um aumento significativo no fluxo diário de carretas e caminhões pesados nos próximos dias, com o funcionamento do Porto Graneleiro CIAGRAM que faz parte do Grupo Masutti. A empresa anunciou que, cerca de 40 carretas carregadas de soja estarão diariamente em nossa cidade deslocando a produção de grãos de Mato Grosso e Rondônia. Com isso a resistência do asfalto precisou ser reforçado pois a conclusão do Anel Viário de cargas só deve ficar pronto até o meio do ano de 2019.

Texto: Chaguinha

*ACRITICA DE HUMAITÁ*