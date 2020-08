Auxílio de R$ 600 terá novo ciclo de pagamentos hoje; Confira

O novo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 tem início nesta sexta-feira, dia 28. No ciclo dois, serão pagos os valores referentes à quinta, quarta, terceira ou segunda parcela, dependendo do mês de recebimento da primeira. O benefício também será pago aos novos aprovados, que ainda receberão a primeira parcela.

Nesta sexta, serão beneficiados aqueles que se inscreveram no site ou aplicativo do auxílio emergencial nascidos em janeiro. O ciclo dois segue até o dia 30 de setembro.

Vale lembrar que o calendário foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários e possui duas datas. A primeira corresponde à data de depósito do dinheiro na poupança social da Caixa.

Entretanto, nesse primeiro momento, o auxílio poderá ser utilizado somente para pagar boletos e compras, utilizando o cartão de débito virtual ou QR Code pelo aplicativo Caixa Tem. Somente depois de algumas semanas, são liberados o saque em espécie nas agências Caixa e transferência para outras contas de preferência do beneficiário.

Confira o calendário do ciclo dois de pagamentos do auxílio emergencial:

Depósito em conta

28 de agosto – Nascidos em janeiro

2 de setembro – Nascidos em fevereiro

4 de setembro – Nascidos em março

9 de setembro – Nascidos em abril

11 de setembro – Nascidos em maio

16 de setembro – Nascidos em junho

18 de setembro – Nascidos em julho

23 de setembro – Nascidos em agosto

25 de setembro – Nascidos em setembro

28 de setembro – Nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – Nascidos em dezembro

Saque e transferência

19 de setembro – Nascidos em janeiro

22 de setembro – Nascidos em fevereiro

29 de setembro – Nascidos em março

1º de outubro – Nascidos em abril

3 de outubro – Nascidos em maio

6 de outubro – Nascidos em junho

8 de outubro – Nascidos em julho

13 de outubro – Nascidos em agosto

15 de outubro – Nascidos em setembro

20 de outubro – Nascidos em outubro

22 de outubro – Nascidos em novembro

27 de outubro – Nascidos em dezembro

Novas medidas devem ser anunciadas em breve

O Governo Federal deve anunciar novas medidas voltadas para a geração de emprego e renda ainda nesta semana. Entre elas, estão a prorrogação do auxílio emergencial, os programas Renda Brasil, substituto do Bolsa Família, e Pró-Brasil, que visa estimular o crescimento econômico após a pandemia, além de mais uma etapa da reforma tributária.

Na última terça-feira, 25, o presidente Jair Bolsonaro lançou o novo programa habitacional do governo. Trata-se do Casa Verde Amarela, que é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida e irá fornecer financiamento habitacional com condições facilitadas, como uso do FGTS e taxas de juros mais acessíveis.