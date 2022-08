Auxílio Brasil: Veja tudo sobre o NOVO CARTÃO bancário para os beneficiários

No final do mês passado, o governo federal começou a entregar novos cartões de auxilio brasileiro. Segundo o Ministério da Nacionalidade, 3,2 milhões de cartões bancários de chips foram emitidos em junho. Esse número deve aumentar em julho.

Em suma, 6,6 milhões de famílias aderiram à Ajuda Brasil a partir de novembro de 2021. Esses beneficiários recebem o valor mensal através da poupança social digital. São precisamente essas famílias que devem receber o novo cartão.

Por outro lado, os beneficiários poderão usar seus cartões bancários para fazer compras diretas de débito. Além disso, será possível sacar parte do benefício, ou mesmo o valor total, na Caixa Econômica Federal ou em bancos que operam 24 horas por dia.

Ajuda brasil no valor de R$600: Câmara dos Deputados votará aumento na próxima semana

Descubra quem vai pegar as primeiras parcelas.

De acordo com o governo federal, os primeiros beneficiários a receber o novo cartão bancário residem em municípios que possuem poucos ou nenhum canal de pagamento da Caixa. De certa forma, isso acontecerá para que haja uma atualização dos meios de pagamento do auxílio brasileiro, como explica o Ministério da Cidadania.

O volume também explicou que esses novos cartões de chip proporcionam maior segurança para os beneficiários, reduzindo assim o risco de reprodução. Assim, as famílias que recebem auxílio brasileiro terão mais tranquilidade ao receber benefícios mensais.

Em junho deste ano, 18,15 milhões de famílias receberam ajuda brasileira. Assim, o investimento total do governo federal foi de R$ 7,6 bilhões. Espera-se que esse número cresça ainda mais com a aprovação da “PEC da Bondade”, que agora está prevista para ocorrer em julho, aumentando os gastos federais com benefícios sociais.

Preciso solicitar um cartão do auxilio brasileiro?

Em outros meios, o novo cartão de auxílio brasileiro não precisará ser solicitado pelo beneficiário. De fato, as famílias incluídas no programa devem receber gradualmente, segundo o governo federal. Além disso, a distribuição dos cartões será gratuita aos beneficiários.

Os beneficiários que começaram a receber assistência no final do ano passado têm preferência. Isso porque outros beneficiários, que já estão incluídos no Programa Bolsa Família, devem continuar utilizando o cartão antigo naturalmente.

A propósito, as famílias têm outras formas de receber ajuda brasileira. Veja abaixo quais são:

Conta corrente;

Poupança social digital;

Conta de conta, através da plataforma do programa;

Uma conta de depósito especial.

