AUXÍLIO BRASIL ANTECIPADO: ESTES 2 GRUPOS VÃO RECEBER O BOLSA FAMÍLIA ANTES

Os beneficiários do Auxílio Brasil terão o pagamento do benefício antecipado, mas vale ressaltar que a novidade não é para todos. Apenas beneficiários com o final do NIS (Número de Identificação Social) 4 e 9 terão o benefício depositado no sábado. De acordo com o calendário, essas famílias deveriam receber na segunda-feira.

O pagamento começa no próximo dia 18 de janeiro e o repasse é feito de acordo com o NIS de cada beneficiário. As famílias já podem encontrar no aplicativo Caixa Tem informações sobre o valor que será depositado e a data de recebimento. Veja o calendário a seguir:

NIS de final 1: dia 18 de janeiro;

NIS de final 2: dia 19 de janeiro;

NIS de final 3: dia 20 de janeiro;

NIS de final 4: dia 23 de janeiro (adiantado para o sábado 21);

NIS de final 5: dia 24 de janeiro;

NIS de final 6: dia 25 de janeiro;

NIS de final 7: dia 26 de janeiro;

NIS de final 8: dia 27 de janeiro;

NIS de final 9: dia 30 de janeiro (adiantado para o sábado 28);

NIS de final 0: dia 31 de janeiro.